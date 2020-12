8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"ni kazananlar düzenlenen törenle açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bu yıl çeşitli atölye ve film gösterimlerinin çevrim içi gerçekleştirildiği İpekyolu Film Ödülleri'nin töreni de "setem.org.tr/festival/" adresinden canlı yayımlandı.

Törende açılış konuşmasını yapan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, bu yılki etkinliğe rekor sayıda film başvurusu yapıldığını belirterek, "Birbirinden güzel animasyon, belgesel ve kısa filmler izledik. Ulusal ve uluslararası seçici kurullarda yer alan üyeler, filmler konusunda seçim yaparlarken zorlandılar. Bir kez daha gördük ki aklı, kalbi ve vicdanı olan sanatçılar durmaksızın ürettiler. Birilerinin sesi ve nefesi olmayı sürdürdüler." dedi.

Güleryüz, böylesine zor bir dönemde programı gerçekleştirebilmeleri adına Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederek, etkinliği gelecek yıl bir salonda düzenleyebilme temennisinde bulundu.

Bu yıl yarışmaya 3 bin 58 film katıldı

Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan'dan olmak üzere bu yıl yarışmaya 3 bin 58 film katıldı.

"SETEM Emek Ödülü"ne bu yıl aralarında Şerif Gören, Tunç Başaran, Ertem Eğilmez, Orhan Aksoy, Zeki Ökten, Bilge Olgaç, Reis Çelik ve Ümit Elçi'nin bulunduğu birçok usta yönetmenle çalışan görüntü yönetmeni Aytekin Çakmakcı'ya değer görüldü.

"Yılanların Öcü" ile Altın Portakal'da, "Mum Kokulu Kadınlar" ve "Işıklar Sönmesin"le Altın Koza'da daha önce en iyi görüntü yönetmeni seçilen Çakmakcı, yayına bağlanarak yaptığı konuşmada, "SETEM'in 8. yılında geldiği noktada, bana bu ödülün verilmesi benim mutluluğumu perçinledi. Şimdiden geçmiş yıllarda kat ettikleri yolu şükranla alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ulusal kategorilerde ödüller

Ödüller kapsamında ulusal belgesel kategorisinde "En İyi Kurgu" ödülünü "Seval" adlı filmle Necati Öz, "En Görüntü Yönetmeni" ve "Belgesel Jüri Özel" ödülünü "Bir Ömür Anadolu" filmiyle Özer Kesemen, "En İyi Senaryo" ve "En İyi Film" ödülünü "Ne Olacak" filmiyle Merve Tülay, "En İyi Yönetmen" ödülünü ise Ahmet Keçili aldı.

Ulusal animasyon kategorisinde "En İyi Film" ödülü "İğne" filmiyle Ceylan Beyoğlu'nun, "En İyi Senaryo" ve "En İyi Yönetmen" ödülü "Son" filmiyle Orhan Umut Gökçek ve Şeyma Kavak Gökçek'in, "En İyi Animatör" ödülü "Yansımalar" adlı yapımla Cengiz Dallıkavak'ın, "Jüri Özel Ödülü"nü "Monolog" filmiyle Selin Akalın'ın oldu.

Ulusal kurmaca dalında "En İyi Film" ödülüne "Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye" filmi, "En İyi Kurgu" ödülüne "Paydos" filmi ile "Münhasır" filmi, "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülüne "Münhasır" filmiyle Gürol Beşer, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne "Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye" filmiyle Şerif Erol, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne "Paydos" filmiyle Reyhan Özdilek, "En İyi Senaryo" ödülüne "Şeker Gıda" filmi, "En İyi Yönetmen" ödülüne "Perdeler" filmiyle Fırat Onar, "Jüri Özel Ödülü"ne "Paydos" filmiyle Öykü Orhan ile "Münhasır" filmiyle Yeşim Tonbaz değer görüldü.

Uluslararası ödüller

Uluslararası İpekyolu "En İyi Kurmaca Film" ödülü Hindistan yapımı "Hunger" filmine, "En İyi Yönetmen" ödülü "Blue Bead" filmiyle Suriye'den Abdullatif Hamza Kanaan'a ve "Tehran's Plaque" adlı yapımla İran'dan Alireza Mahzoon'a, "En İyi Senaryo" ödülü "Ifigeneia: No More Tears" başlıklı filmle Yunanistan'dan George Georgakopoulos'a, "En İyi Belgesel Ödülü" ise "Revolution On Canvas" başlıklı filmle Irak'tan Ahmed Abdulhussein Majeed'e verildi.

Uluslararası İpekyolu Jüri Özel Ödülleri'nde de belgesel dalında "Fisherman"adlı yapımla Azerbaycan'dan Yegana Abdulmammadova, Türkiye'den "Seval" adlı filmle Ahmet Keçili, kurmaca dalında da "Yalla" adlı filmle İtalya'dan Carlo D'ursi'ye ödül aldı.

Uluslararası "En İyi Animasyon" ödülüne ise "Human?" adlı filmle İtalya'dan Chiara Feriani ve "Lost" filmiyle Pakistan'dan Arham Mustafa değer görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı