"8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"nde finale kalan yapımlar açıklandı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"nde finale kalan filmler belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ödüller için Türkiye'nin yanı sıra Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran ve Pakistan'dan yapılan başvurular değerlendirildi.

Mehmet Güleryüz, Ensar Altay, ve Can Diker'den oluşan ön jüri tarafından "Ulusal Belgesel Film" dalında Ahmet Keçili'nin "Seval", Yasin Öztürk'ün "Tülütabaklar -Ölümsüz Kahramanlar", Bayram Küçük'ün "Başka Vatanımız Yok", Özer Kesemen'in "Bir Ömür Anadolu", Yasin Serindere'nin "Kanalı Beklerken", Mert Harmandar'ın "Çan: Bir Termik Kasabası", Tuğba Kozan"ın "Uzun İnce Bir Yoldayım", Merve Tülay'ın "N'olacak?", Ömer Dişbudak'ın "Uzaklar Keşkeler ve Ömer", Kerem Evcil ve Fatih Kıratlı'nın ise Medar-ı Maişet Motoru" filmleri seçildi.

Şafak Tavkul, Neda Üçer, Hakan Taşkıran'ndan oluşan ön jüri, "Ulusal Animasyon Film" dalında, Ali Tapan'ın "Orman Yarışı" ve "Destansı Elmalar" filmleriyle Cengiz Dallıkavak'ın "Yansımalar", Ceylan Beyoğlu'nun "The Needle" (İğne), Sinan Arslan'ın "The Social Family", Ilgın Saçan'ın "Malfunction", Eren Bektaş'ın "İnsan! Dur 1 Dakika", Orhan Umut Gökçek ve Şeyma Kavak Gökçek'in "Son", Melek Dikilimustafa - Orhan Erkal'ın "Sakula", Selin Akalın'ın da "Monolog" filmlerini seçti

Ön jürisinde Mustafa Bülbül, Feza Sınar ve Yasemin Sezin'in bulunduğu "Ulusal Kısa Film" dalının finalistleri, Yavuz Akyıldız'ın "Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye", Ferman Narin'in "Şeker Gıda", Doğukan Hazar İskenderoğlu'nun "Beyhude", Öykü Orhan'ın "Paydos", Fırat Onar'ın "Perdeler", Berk Sata ve Mert Sata'nın "Çerçeve", Mustafa Şahin'in "Yalnız Değilsin", Mert Eşberk'in "Non-Lineer", Yeşim Tonbaz'ın "Münhasır", Suat Oktay Şenocak'ın "Kafeste" (In The Cage") adlı filmleri oldu.

Etkinliğin Annie G. Pertan, Ela Gürmen, Fethiye Erbay, Gülper Refiğ, Jale İncekol, Ulaş Işıklar, Orhan Koçak, Deniz Uğur'dan oluşan ön jürisi, "Uluslararası" başvurularda, kısa film, belgesel ve animasyon filmlerden şunları finale bıraktı:

Azerbaycan'dan "Such a Sweet Life", "Fisherman", Çin'den "The Desert Walker", "Reminiscences", "The Gray and the Blue", Hindistan'dan "Hunger", "A Tale of Bad Morning in India", "Wade", Irak'tan "Mousl 980", "Revolution on Canvas", "It's Better There", İran'dan "Tehran's plaque", "Heartstring" ve "Imaginary Scene", İtalya'dan "Yalla","Wells of Hope", "Human?", Kırgızistan'dan "Barberry", Özbekistan'dan "Larisa", Pakistan'dan "A Train Crosses the Desert", "Lost", Suriye'den "Blue Bead", "Searching for Abbas Kiarestami", Türkiye'den "Anoush", "Seval", "Raccoon with Bitcoin, Yunanistan'dan ise "Ifigeneia"

