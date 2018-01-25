"8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" sahiplerini buldu

TBMM Başkanı Kahraman "15 Temmuz Kararlılık ve Milli İrade" ödülüne, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu ise 'Yılın Bakanı" ödülüne layık görüldü

ANKARA - Ankara'da düzenlenen "8.Uluslararası Buhara Medya Ödülleri" töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman "15 Temmuz Kararlılık ve Milli İrade" ödülüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise 'Yılın Bakanı" ödülüne layık görüldü.

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri", Sheraton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, şarkıcılar İrem Derici, Safiye Soyman, Berdan Mardini, siyaset ve iş dünyasından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Gemiyi terk etmek olmazdı. Gemiyi ancak fareler terk eder"

"15 Temmuz Kararlılık ve Milli İrade" ödülüne layık görülen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, basının demokrasideki yerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Türkiye büyük bir devlet ve büyümemizi istemeyen bir dünya var. 15 Temmuz günü bir gemi kaptanı olarak, gemiyi terk etmek olmazdı. Gemiyi ancak fareler terk eder. Afrin'de, cephede olan Mehmetçiklerimizi, onların komutanlarını ve başkomutanımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize güveniyoruz"

Yoğun çalışmaları ve taşeron işçilere getirilen kadro münasebetiyle 'Yılın Bakanı" ödülüne layık görülen Bakan Jülide Sarıeroğlu, ödülünü TBMM Başkanı Kahraman'dan aldı. Bakan Sarıeroğlu, "6 ay oldu göreve geleli. Henüz yolun başında bir siyasetçiyim. Rabbim inşallah hayırlı işler yapmayı nasip eder. Taşeron konusu için ödüle layık görülmüşüm teşekkür ederim. Fakat, bizler sadece vesile olduk. Bu işin asıl sahibi, Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şuan Hatay'da birlikleri ziyaret ediyor. Rabbim ülkemizin yar ve yardımcısı olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk gün ki aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz"

"Yılın İl Belediye Başkanı" ödülüne layık görülen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ödülünü TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun elinden aldı. Duygu ve düşüncelerini İHA muhabirine anlatan Yağcı, "Ödül almak takdir edilmek çok güzel bir duygu. Marifet iltifata tabiidir. Belediye Başkanları olarak, biz çalışmalarımızı ödül almak için yapmıyoruz. Fakat yapılan çalışmaların böyle takdir edilmesi değerlendirilmesi ve emsalleriniz arasında sizin yaptıklarınızın daha güzel olduğunu diyerek bu şekilde ödüllendirilmesi bizlerin heyecanlarını ve yapacağımız çalışmalarımızın dinamiğini artırıyor. Bize bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederim. İnşallah Bilecik'e bu zamana kadar olduğu gibi ilk gün ki aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz.