8.Ulusal Resim Yarışması'na başvurular başladı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında , bu yıl 8.sini düzenlediği "Opera ya da Bale denince aklına ne geliyor" konulu , 7-11 yaş arası çocuklara yönelik olan resim yarışması'na başvurular başladı.

Çocukların, opera ve bale sanatlarına olan ilgilerini arttırmak amacı ile düzenlenen yarışmaya, her sene Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlanıyor. Hayatında hiç opera ya da bale temsili izlememiş öğrencilerin dehayal dünyalarında yaşattıklarını resimlerine yansıtmaları sonucu ortaya çıkan birbirinden ilginç çalışmalarla yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışmanın değerlendirmesiiseİDOB ressamlarıveUluslararası Plastik Sanatlar Derneği'denressamlar tarafından yapılıyor.

Bu sene de dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler,19Nisan – 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.

Denizbank , yarışmadadereceye giren ilk üç öğrenciye tablethediye edecek. ilk üç ve mansiyon derecelerine, ayrıca resim malzemeleriveİDOB çocuk oyunlarına iki kişilik davetiye hediye edilecek. Ayrıca her yıl olduğu olduğu gibi, birinci seçilen resim ,önümüzdeki senenin afiş görseli olarak kullanılacak.

Kaynak: Bültenler