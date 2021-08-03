8 ülkenin turizmcileri Ünye'de
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8 ülkenin turizmcileri Ünye'de

8 ülkenin turizmcileri Ünye'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği öncülüğünde 8 ülkenin tur operatörleri bir araya geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği öncülüğünde 8 ülkenin tur operatörleri bir araya geldi.

Kanada, Filipin, Amerika, Kolombiya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan ve İsviçre'den katılım sağlayan onlarca tur operatörü, Ünye'nin turizm bölgeleri olan keşfederek yurt dışından katılım sağlamak amacıyla At Çiftliği ve Binicilik Tesisleri, Atatürk Parkı, Kadılar Yokuşu, Aya Nikola, Ünye İskelesi, Asarkaya Milli Parkı, Yaz Konağı Mağarası, Şeyh Yunus Türbesi, Tarihi Ünye Hamamı, Bakırcılar Çarşısı, Uzunkum Plajı gibi bir çok turistik bölgeleri ziyaret gerçekleştirdi.

Ünye'nin turizm şehrinin bir mimarisi olduğunu söyleyen Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Biz ilçemiz için hem yurt içinden hem de yurt dışından tur operatörlerini bölgede ağırlayarak Ünye'nin turizm rotalarını bir gezi programıyla tanıtıyoruz. Yurt dışından gelen operatörlerimize denizden ve karadan Ünye'nin güzelliklerini keşfettiriyoruz. Yerli ve yabancı olmak üzere bir çok yatırımcılarımızı ilçemize davet ettiğimiz gibi, yerli ve yabancı turistlerimizi de her daim beklemekteyiz. Yemeği, doğası, mimarisi, gezilecek yerleri, denizi ve mavisi başta olmak üzere Karadeniz'in incisi olan şehrimizin kapısı herkese açıktır" dedi.

Ünye Turizm İşletmecileri Otelciler, Restoranlar, Kafeler ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Öznur Özkan Güdek ise," Kendi şehrimizin mimarisini gelen turizm operatörleri arkadaşlarımızla paylaşarak onları ilçemize davet ettik. Mutfağımız, lezzetimiz, damak tadımız, yerli ve yöresel ürünlerimiz ile manyetik kumumuz başta olmak üzere kendi şehrimizi yurt dışına da bu geziyle tanıtma fırsatı bulduk. Her şehrin kendisine özgü hikayesi vardır. Bizlerde turizmciler olarak bu şehrimizin hikayesini yabancı dostlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. Geçen yıl yapmış olduğumuz tur operatörlerimizin ziyareti sonrası yabancı turistlerimizi bu sene ilçemizde ağırlamış olduk" diye konuştu.

(Hamza Alp/İHA)

8 ülkenin turizmcileri Ünye'de
8 ülkenin turizmcileri Ünye'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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