8 ülkenin Ankara büyükelçileri Diyarbakır'ı gezdi

06.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:16

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilciliği ile Diyarbakır Valiliğinin ortaklaşa organizasyonuyla kente gelen 8 ülkenin Ankara büyükelçileri, aileleri ile birlikte şehrin tarihi ve turistik mekanları gezdi.



Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak aileleri ile birlikte Diyarbakır'a geldi. Büyükelçiler, ziyaret kapsamında Sur ilçesinde bulunan İçkale, Arkeoloji Müzesi, Saint George Kilisesi ve Hazreti Süleyman Camii'ni gezdi.



"İlin ve turizmin potansiyelini yerinde göstermeyi hedefleyen bir gezi"



Büyükelçilere eşlik eden Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilcisi İbrahim Yağlı, gezinin Ankara'daki büyükelçilere ilin potansiyelini, turizm potansiyelini yerinde göstermeyi hedeflediğini söyledi. Yağlı, "2 gün Diyarbakır'da kalacağız. Bir günde Mardin' ayırıyoruz. Program bu bölgenin tarihi, turisttik zenginliklerini içeriyor. Özellikle Hristiyan misafirlerimiz için pazar günü Deyrulzafaran Manastırında Aramice bir ayin tabi bu programın güzel bölümlerinden birisi olacak. Onun dışında Diyarbakır'ımızda Ulu Camii, Hazreti Süleyman Camii ve diğer tarihi yerleri dolaşacaklar. Bu geziye Arkeoloji Müzesi'nden başlıyoruz. Bu bir kitabın ilk başlangıç bölümü gibi. Bu bölgenin tarih boyunca önemini gösteren 10, 12 bin sene geriye giden tarihinin bir özeti bu müze. Özellikle buradan başlamayı arzu ettik. Tabii 3 gün Diyarbakır'ın ve bölgenin güzelliklerini görebilmek için hiçte yeterli bir süre değil. Ancak bu bölgenin neleri görebilecekleri konusunda kendilerine bir fikir verilecek. İnşallah bundan sonra ister resmi makamlar tarafından düzenlenen, ister özel amaçlarla buraya daha sık gelmelerini istiyoruz. Şehrin, bölgenin turistik, tarihi özelliklerinin yanı sıra bu ziyaret sırasında yabancı büyükelçilerin çeşitli yemekler, sosyal etkinlikler vasıtasıyla şehrimizin, bölgemizin iş dünyasıyla da tanışmasına arzu ettik" dedi.



Geziye Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı katıldı.



Gezinin Diyarbakır ve Mardin'de 3 gün süreceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA