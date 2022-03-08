8 ÜLKEDEN 8 ŞAMPİYON KADIN DRON PİLOTU, GAZİANTEP'TE YARIŞTI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla 8 ülkeden 8 şampiyon kadın dron pilotunu, 'Women's World Drone Cup'ta buluşturdu. Akrobatik dron uçuşlarının gerçekleştirildiği yarışta Türkiye'yi 13 yaşındaki sporcu Ela Çetinkol temsil ederken, birinciliği İtalyan dron pilotu Luisa Rizzo elde etti.

Dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Pilot Event iş birliğinde 8 farklı ülkeleden gelen şampiyon kadın dron pilotları yarış parkurunda mücadele etti. Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta dron pilotlarının akrobatik uçuşları First Person View (FPV) aracılığıyla katılımcılara pilotun gözünden anbean takip etme fırsatı verdi.

İTALYAN ŞAMPİYON LUİSA RİZZO BİRİNCİ OLDU

Yarışmada performansıyla İtalyan Luisa Rizzo birinci olurken onu sırasıyla Rus Natalia Astakhova, Güney Koreli Gayeon Mo ve Amerikalı Leslie Camarena takip etti. Women's World Drone Cup'ta birinciliği elde eden engelli sporcu Luisa Rizzo, Türkiye'ye üçüncü kez geldiğini ve engeli dolayısıyla elleri ile gözlerini hızlandırmak için bu spor dalını seçtiğini söyledi. Türkiye'de böyle bir yarışa girerek birincilik derecesi elde etmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Rizzo, "Yarışmadaki rakiplerim çok hızlıydı bu yüzden bir ara kaybedeceğimi düşünerek endişelendim. Omuriliğimden kaynaklanan rahatsızlığımdan dolayı vücudumu fazla hareket ettiremiyordum. Bu yüzden ellerimin ön planda olduğu bir spora yönelmek istedim. Bundan dolayı da parmakları çok hızlı çalıştırmayı gerektiren ve gözleri çok hızlı hareket ettirmeyi gerektiren bu sporu tercih ettim? dedi.

İlk kez bu sene dron yarışmalarında yer alan 13 yaşındaki Türk sporcu Ela Çetinkol ise, çok heyecanlı olduğunu anlatarak, müsabakalarda elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı.