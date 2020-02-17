17.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:52

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, vakfın erdemli ve iyi insanlar yetiştirdiğini, dünya barışına hizmet ettiğini belirterek, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi ülkemizin ve insanlığın başına bela olan, ruhları karartan ve gelecek nesilleri zehirleyen terör örgütlerine karşı, küresel ölçekte ise ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Türkofobi, ayrımcılık, şiddet ve kültürel değerlerde yozlaşmaya karşı en iyi mücadelenin eğitim yoluyla tüm dünyada iyi insanların sayısını artırmak olduğunun farkındayız." dedi.

Akgün, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "8. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda, Anadolu irfanı geleneği ile insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri veren vakfın misyonu ve vizyonunun BM'nin 2030 Vizyon Belgesi'nde deklare edilen eğitim hedefleriyle örtüştüğünü anlattı.

Maarif okullarının eğitimde yakaladığı başarı grafiğinin, ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılar, sanatsal ve sportif organizasyonlar ile proje alanlarında elde edilen derecelerle taçlandığını, okulların bulunduğu ülkelerin eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına katkı sunduğunu dile getiren Akgün, şunları söyledi:

"Erdemli ve iyi insanlar yetiştirmekte, milletimiz ve diğer milletler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirerek, dünya barışına da hizmet etmekteyiz. Dünyanın bu sese ve nefese ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. FETÖ, PKK, DEAŞ gibi ülkemizin ve insanlığın başına bela olan, ruhları karartan ve gelecek nesilleri zehirleyen terör örgütlerine karşı, küresel ölçekte ise ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Türkofobi, ayrımcılık, şiddet ve kültürel değerlerde yozlaşmaya karşı en iyi mücadelenin eğitim yoluyla tüm dünyada iyi insanların sayısını artırmak olduğunun farkındayız."

Akgün, vakfın faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, vakfın 66 ülkeyi kapsayan 50 ülkedeki ofisleri, 43 ülkede aktif olarak hizmet veren 323 eğitim kurumu, 42 yurt binası, 7 bine yakın idareci, eğitici ve destek personeliyle 40 bin civarında öğrenciye hitap eden geniş bir eğitim ağına sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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