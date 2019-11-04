8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

04.11.2019 09:34

Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Birligˆince (TU¨REB) du¨zenlenen 8. Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 5-6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi yapılacak kongrede, ru¨zgar sekto¨ru¨; yatırım, teknoloji ve Ar-Ge dahil olmak üzere birçok boyutuyla ele alınacak.

Kongre kapsamında, rüzgar sektörünün gelişimine destek sağlayacak yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) açıklanması, rüzgarda yeni stratejik yol haritası ve yan sanayinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklanılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katkılarıyla yapılacak kongrede, farklı oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla sekto¨ru¨n sorunları, potansiyeli ve gelecek do¨nem beklentileri masaya yatırılacak.

Kongrede, rüzgar alanındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamaları, kapasite tahsis modelleri, rüzgarda tedarik zinciri, verimlilik, özsermaye ve finansman konuları da tartışılacak.

Kaynak: AA