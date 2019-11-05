8. Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Kongresi TÜREK 2019'da ilk gün sona erdi

05.11.2019 15:05

Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Birligˆi (TU¨REB) tarafından "Rüzgar Enerjisi, Memleket Meselesi" mottosuyla du¨zenlenen 8. Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Kongresi TÜREK 2019, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Do¨nmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım'ın açılış konuşmaları ile başladı.

5 Kasım Salı günü başlayan ve 6 Kasım'da da devam edecek olan Kongre'de; 3.085 adet türbin, 180 santral ve 7.600 MW kurulu güç ile Tu¨rkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yu¨zde 10'unu karşılayan ru¨zgar sekto¨ru¨, son yatırımlar, teknolojik gelişmeler, Ar-Ge ve yan sanayii dahil olmak üzere birçok başlıkta sektör temsilcilerince ele alınıyor.

Bu yıl sekizinci kez düzenlenen Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Kongresi TU¨REK 2019, Ankara Sheraton Hotel'de 5 Kasım'da başladı. Kongre, rüzgar sektörünün gelişimine destek sağlayacak yeni YEKDEM mekanizmasının açıklanması, rüzgarda yeni stratejik yol haritası ve yan sanayiinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Do¨nmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açılışını yaptığı Kongre'de iki gu¨n boyunca farklı oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları ile sekto¨ru¨n mevcut sorunları, potansiyeli ve gelecek do¨nem beklentileri masaya yatırılacak.

"Rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da beşinci sıradayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim yapının yüzde 64'e yükseldiğini belirterek, bu rakamın yüzde 46'sının yenilenebilir enerjiden geldiğini vurguladı. Bu durumun artık her ay inişli çıkışlı değil, düzenli bir seyir halinde ilerlediğini vurgulayan ve "Rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da beşinci sıradayız. Bugün yaklaşık yüzde 8'lerde olan bu oranı ilk etapta yüzde 10'lara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre ekimde yüzde 14,6, son 5 yıllık dönemde ise yaklaşık yüzde 70 artış gösterdiı" açıklaması yapan Bakan Dönmez, rüzgar enerjisi sektörünün halihazırda 17 bin kişiye istihdam sağladığına değindi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez "İlk YEKA yarışmasını kazanan konsorsiyumun yıllık 400 megavat kapasiteli yerli malı belgeli ve yerli katkı oranlarına göre üretilmiş ya da tedarik edilmiş aksamı kullanacağı fabrikanın kurulumu tamamlanmak üzere. Fabrikada toplam yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak şekilde rüzgar türbinleri üretilecek. Kurulacak fabrikayla rüzgar endüstrisi konusunda 10 yıl süreli Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüleceği merkez de tamamlanarak devreye girecek" dedi. Söz konusu fabrika ve Ar-Ge merkezinin kurulumunda ve işletilmesinde toplam 2 bin 250 kişilik istihdam sağlanacağını sözlerine ekleyen Bakan Dönmez, "Fabrika kurulum ve işletilmesinde mavi ve beyaz yaka ayrı ayrı olmak üzere en az yüzde 90, Ar-Ge faaliyetlerinde en az yüzde 80 yerli istihdam sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Son 10 yılda rüzgarda 8 bin MW'a ulaştık"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da dünya nüfusunun 2040 yılına kadar 9,2 milyara ulaşacağını ve küresel enerji tüketiminin söz konusu döneme kadar yüzde 28 artacağının öngörüldüğünü söyleyerek, "Türkiye'nin rüzgar haritasında toplam kapasitesi 50 bin megavat. Şu son 10 yılda gelinen noktada mevcut kapasitemiz yaklaşık 8 bin megavat. Bu önümüzdeki yıllarda artacaktır" değerlendirmesinde bulundu. "Yatırım demek enerji demek, Türkiye'nin geleceği demek" şeklinde konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise önümüzdeki yıl Nisan ayında 2.000 MW'lık RES için başvuruları alacaklarını belirterek enerji sektöründeki tüm paydaşlara Türkiye'de rüzgar enerji tesisleri kurulumu kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

"Rüzgarda Türkiye'de başarı hikayesi çıkartabiliriz"

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini üst seviyeye taşımak için rüzgar ve güneş gibi yerli kaynakların değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım da "Tüm Türkiye coğrafyasına 3.085 adet türbin diktik, 180 santral ve 7.600 MW kurulu gücümüz ile Türkiye'de elektriğin yüzde 10'unu karşılar hale geldik. Tüm bu öğrenilmiş tecrübeler ile, yılda 1.500 MW'ları gördükten sonra sektör olarak hedefimiz yılda en az 1.000 MW kurulu güce imza atmak ve Türkiye'nin elektrik üretimi tarafında kaynak çeşitliliğini rüzgar lehinde değiştirmek. 2030'da hedefimiz 25 bin MW kurulu güce ulaşmış olmak" şeklinde konuştu. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Küresel iş birliklerimiz yardımıyla Türkiye'de bir başarı hikayesi çıkarabiliriz. Bunun için yapmamız gerekenler var. İlk olarak piyasanın herkes için öngörülebilir olması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda ne kadar lisans verileceğini, hangi tip yarışmalar olacağını, 2020 sonrası destek mekanizmasını, alım garantilerini, teşvikleri bilmemiz gerekiyor. Ayrıca, ülke ekonomisine büyük fayda sağlayan rüzgar enerjisi teknolojisinin geliştirilmesi de gerekiyor. İş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Daha fazla katma değer ürettiğimizi ve yerli sanayicimizle global rüzgar endüstrisinin vazgeçilmez parçası olduğumuzu hayal ediyoruz. Biz bu hedef için 7 gün 24 saat çalışmaya hazırız".

TÜREK paydaşlarından İzmir'de yanan orman alanlarının canlandırılmasına destek

TÜREB, geçtiğimiz yaz aylarında İzmir ve civarında yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ege Orman Vakfı aracılığıyla başlatıp sürdürdüğü "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyasına paydaşları ile katkıda bulundu. Kongre sırasında Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi paydaşları adına Ege Orman Vakfı Bilim Kurulu Danışmanı Doktor Selim Kaplan'a yapılan bağışı gösteren temsili çek takdim edildi.

Kaynak: Bültenler