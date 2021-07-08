8 Temmuz Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
8 Temmuz Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Maraşlı, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 8 Temmuz Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 8 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 8 Temmuz Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
8 TEMMUZ PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Dizi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:15 Kefaret
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Kefaret
00:15 Aşk Mantık İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:30 Kalp Atışı
10:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
22:15 Ağır Romantik
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
22:15 Uzay Yolcuları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:15 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Medusa Darbesi
22:30 Medusa Darbesi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:15 Ada Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:50 Vuslat
10:25 Tozkoparan
12:10 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:30 Türk Sineması "Ahlat Ağacı"
03:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)