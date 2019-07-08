8 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

13.00 A takım ile U19 takımı, barbekü organizasyonunda bir araya gelecek.

Sarı lacivertliler, basına kapalı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

Yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam edilecek.

BEŞİKTAŞ

18.30 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde başlayacak.

TRABZONSPOR

18.00 Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertliler, kamp yapmak üzere Avusturya'nın Salzburg şehrine hareket edecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

Son 16 Turu

19.00 Mali - Fildişi Sahili

22.00 Gana - Tunus

Kaynak: DHA