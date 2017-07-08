8 Temmuz Cumartesı Spor Gündemi

8 Temmuz Cumartesı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞSiyah-Beyazlı takım hazırlıklarını İstanbul'da çift idmanla sürdürecekBrezilyalı yıldız Talisca'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor FENERBAHÇE Sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'nda tek idmanla çalışmalarına devam edecek12.30 Skrtel basın toplantısı 18.

8 Temmuz Cumartesı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlı takım hazırlıklarını İstanbul'da çift idmanla sürdürecek

Brezilyalı yıldız Talisca'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor 

FENERBAHÇE 

Sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'nda tek idmanla çalışmalarına devam edecek

12.30 Skrtel basın toplantısı 

18.00 Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile Düzce Stadı'nda hazırlık maçı yapılacak 

GALATASARAY

Sarı Kırmızılar günü tek idmanla geçecek 

20.30 Macaristan 1. Lig ekibi Györ ile bir hazırlık maçı yapılacak

TRABZONSPOR

Bordo Mavili takım, Macaristan kampında hazırlıklarını sürdürüyor. 

BAŞAKŞEHİR 

09.00 Başakşehir Futbol takımı, yeni sezon çalışmalarına devam etmek için Slovenya'ya gidecek

KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, TAKIMLAR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA DA BAŞLADI. ANADOLU KULÜPLERİNİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAKİP EDİLİYOR