8 Temmuz Cumartesı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ



Siyah-Beyazlı takım hazırlıklarını İstanbul'da çift idmanla sürdürecek



Brezilyalı yıldız Talisca'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor



FENERBAHÇE



Sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'nda tek idmanla çalışmalarına devam edecek



12.30 Skrtel basın toplantısı



18.00 Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile Düzce Stadı'nda hazırlık maçı yapılacak



GALATASARAY



Sarı Kırmızılar günü tek idmanla geçecek



20.30 Macaristan 1. Lig ekibi Györ ile bir hazırlık maçı yapılacak



TRABZONSPOR



Bordo Mavili takım, Macaristan kampında hazırlıklarını sürdürüyor.



BAŞAKŞEHİR



09.00 Başakşehir Futbol takımı, yeni sezon çalışmalarına devam etmek için Slovenya'ya gidecek



KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, TAKIMLAR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA DA BAŞLADI. ANADOLU KULÜPLERİNİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAKİP EDİLİYOR