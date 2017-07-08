8 Temmuz Cumartesı Spor Gündemi
BEŞİKTAŞSiyah-Beyazlı takım hazırlıklarını İstanbul'da çift idmanla sürdürecekBrezilyalı yıldız Talisca'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor FENERBAHÇE Sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'nda tek idmanla çalışmalarına devam edecek12.30 Skrtel basın toplantısı 18.
BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlı takım hazırlıklarını İstanbul'da çift idmanla sürdürecek
Brezilyalı yıldız Talisca'nın İstanbul'a gelmesi bekleniyor
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler Topuk Yaylası'nda tek idmanla çalışmalarına devam edecek
12.30 Skrtel basın toplantısı
18.00 Romanya Ligi takımlarından Juventus Bükreş ile Düzce Stadı'nda hazırlık maçı yapılacak
GALATASARAY
Sarı Kırmızılar günü tek idmanla geçecek
20.30 Macaristan 1. Lig ekibi Györ ile bir hazırlık maçı yapılacak
TRABZONSPOR
Bordo Mavili takım, Macaristan kampında hazırlıklarını sürdürüyor.
BAŞAKŞEHİR
09.00 Başakşehir Futbol takımı, yeni sezon çalışmalarına devam etmek için Slovenya'ya gidecek
KULÜPLERİN TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, TAKIMLAR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA DA BAŞLADI. ANADOLU KULÜPLERİNİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAKİP EDİLİYOR