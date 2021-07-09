8 Temmuz 2021 Haberleri
8 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı
- Meslektaşları rüşvetten gözaltına alınan Arnavut doktordan tuhaf teklif: Resmileşsin
- Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı
- Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü, hayatını kaybetti
- Barcelona, Messi'ye lisans çıkartamama tehlikesiyle karşı karşıya
- Biden'dan yeni Afganistan açıklaması! Askerlerin ayrılma tarihi 31 Ağustos'a çekildi
- Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti
- Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil
- Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
- Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi
- Survivor'da skandal 'hırsızlık' açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti
- İsveç'te 9 kişiyi taşıyan uçak düştü
- TFF'ye ihtar çeken Kulüpler Birliği'ne taraftarlardan tam destek: Futbola sınır istemiyoruz
- Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
- Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 48 kişi vefat etti, 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray, Florya'nın kapılarını taraftarlarına açıyor
- Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı
- Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 'düşmüştür' diye savundu
- Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık
- Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti
- FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı
- Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı
- Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu
- Şahan Gökbakar'ın 'özel mülk' tabelasını astığı iskeleye inceleme
- Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak
- Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi
- Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu
- Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi
- Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım
- Motosiklet kazasında ölen Dilara, 'Yunus' polisi olmak istiyormuş
- İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
- 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
- Adnan Oktar'ın malları satışa çıkarıldı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif verilmedi
- Yeğeninin ve ablasının kocasını baştan çıkardığı söylenen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
- Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları ağırladı! Mbappe'yi öptüğü anlar büyük ilgi gördü
- Cinsel şaka sonu oldu! Genç boksör, öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
- Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi
- Tokyo Olimpiyatları'na delta varyantı nedeniyle seyirci alınmayacak