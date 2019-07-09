8 Temmuz 2019 Haberleri
8 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Güzel model Kendall Jenner, bikinili videosuyla sosyal medya akımına dahil oldu!
- İspanyollar yazdı! Mesa, Galatasaray'a geliyor
- Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse kabile devleti muamelesi yapamaz
- Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak
- THY'den duygulandıran Eren Bülbül videosu!
- Mario Balotelli için Napoli'de suç duyurusu
- Udinese, Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor!
- Gümüşhane'de koliform bakterisi alarmı! 118 kişi hastaneye kaldırıldı
- Gökhan Özoğuz'dan ODTÜ'de ağaçların kesilmesine tepki!
- Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız
- Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
- İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler
- Roger Federer, Wimbledon'da çeyrek finalde
- Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi
- Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı için olay sözler: 3 kere boşandı para mı kalır
- Neymar, PSG'nin idmanına katılmadı!
- Reyhanlı'da boya imalathanesinde korkutan patlama!
- Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj!
- MASAK'tan Adnan Oktar suç örgütünün kanalı A9 ile ilgili çarpıcı rapor!
- Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı
- Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı
- İşte Ali Babacan'ın partisine katılacağı konuşulan isimler
- Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
- Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı kadrosuna kattı
- Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Hasan Sel kimdir?
- Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı
- Ünlü şarkıcı Alişan, düz duvara tırmandığı videosunu takipçilerinin beğenisine sundu
- FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi
- Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı! 4 isim idmana katılmadı
- Leicester City, Youri Tielemans'ın bonservisini aldı
- Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti
- İş yeri sahibi, dükkanına gelen hırsızı, 'Yemek ısmarlayayım' diyerek vazgeçirdi
- Yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı
- Erdoğan gafıyla gündeme gelen Oğuz Haksever'den sürpriz karar!
- Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!
- Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
- Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı
- Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu
- Cengiz Ünder'in ekibi Roma, Abdülkadir Ömür'ü istiyor
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