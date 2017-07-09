8 Temmuz 2017 Haberleri
8 Temmuz 2017 Manşet Haberleri.
- Van'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
- Galatasaray Hazırlık Maçında Macar Rakibi Diosgyor'u 2-0 Yendi
- İspanya'da Kızgın Boğalar Onlarca İnsanı Yerlerde Sürükledi, Her Şey Canlı Yayında Oldu!
- Uyuşturucu Parası İçin Yeğeninin Gözü Önünde Yengesini ve Komşusunu Bıçakladı
- Beşiktaş, Gökhan İnler ile Yollarını Ayırdı
- Erdoğan'dan 'Darbe Sempatizanı' Gazeteciye Ayar: Destek Veriyorsunuz!
- PKK'lı Teröristler İş Makinelerini Taşıyan Konvoya Saldırdı: 4 Ölü, 1 Yaralı
- Samsun'da Korkunç Kaza! Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı
- El Frenini Çekmeyi Unuttuğu Traktörünün Altında Kalarak Feci Şekilde Can Verdi
- Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Romanya 2. Lig Ekibine 3-2 Yenildi
- Patoz Makinesinde Kekikleri Ayırmak İsteyen İşçi Korkunç Şekilde Can Verdi
- Hazırlık Maçında İki Gol Atan Mehmet Ekici Sakatlanarak Oyundan Alındı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Argo Konuşan Gurbetçi Muhabiri Haşladı: Yakışmadı!
- Putin, Suriye'de Ateşkesin Sağlanması Konusunda Açık Konuştu: Bunu Türkiye'siz Yapamayız
- Uyuşturucuya Karşı Mücadele Başlatan Mahalle Sakinleri Artık Ecelleriyle Ölmek İstiyor
- Düğün Gününde Geline Eşlik Eden Küçük Kızla İlişkiye Giren Damat Tutuklandı
- Erdoğan Noktayı Koydu: Kürt Devletine İzin Yok, Afrin'e Dersini Vereceğiz!
- Hamburg'ta Protestoların Ortasında TOMA'nın Önünde Öpüştüler
- Özür Dilemek İçin Gittiler 2 Kişiyi Yaraladılar
- Putin'den İlginç Trump Tespiti: TV'deki Trump, Gerçektekinden Farklı
- Fenerbahçe, Volkan Şen ile Yolların Ayrıldığını Duyurdu
- G20 Sonrası Merkel'den Açıklama: Erdoğan'la İncirlik Konusunda Görüş Ayrılığımız Sürüyor
- Melania Trump Elbisesi İle G20 Zirvesinde Göz Kamaştırdı
- İklim Krizi Aşıldı, G20 Ülkeleri Sonuç Bildirgesi Üzerinde Anlaşmaya Vardı
- 'Adalet Yürüyüşü' Sona Erdi! Kılıçdaroğlu Yalnız Yürüyecek, Maltepe Mitinge Hazırlanıyor
- 250 Kişilik Çekilişe Binlerce Vatandaş Akın Edince Yollar Trafiğe Kapandı
- Korkunç Vahşetin Ardından Suriyeliler 'Türkler ve Suriyeliler Kardeştir' Mesajı Verdi
- Fenerbahçe Taraftarı, Sneijder'e 'Fenerbahçe'ye Gel' Çağrısı Yaptı
- Fenerbahçe, Emre Belözoğlu İçin İlk Temasını Kurdu
- ABD'de Aç Timsah Düşen Uçaktaki Cesetleri Yedi
- Almanya'nın İki Yüzlülüğü! Terör Örgütü Yandaşları PKK Paçavralarıyla Sokağa Çıktı
- Martin Skrtel: Mehmet Ekici İdmanda Yaptıklarıyla Beni Şaşırtıyor
- Ankara'da 15 Temmuz Şehidinin Mevlidi Öncesi Köy Konağını Yağmaladılar
- ABD'den Tehlikeli Adım! Bombardıman Uçakları Kore Üstünde Uçtu
- Yedek Parçası Eksik Olan Bu Arabaya Geliyor
- Kraliyet Ailesinin Gözde Bekarlarından Prens Harry'nin Sevgilisi Gelinlik Aldı
- 6 Yaşındaki Minik Hayranını Kaybeden Jermain Defoe, Gözyaşlarını Tutamadı
- Hindistan'da Erkek Göbek Dansçısı Tabulara Direniyor
- Beşiktaşlı Taraftarlar, 2 Milyon Yorum Atarak Instagram Rekorunu Kırdı
- İşte A-Z'ye G20 Zirvesi ve Hakkında Bilinmesi Gerekenler