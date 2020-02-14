8 suçtan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı
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8 suçtan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 suçtan hüküm giyen cezaevi firarisi A.S., jandarma tarafından yakalandı.

14.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:14
8 suçtan hükümlü cezaevi firarisi yakalandı

ANTALYA'nın ilçesinde 8 suçtan hüküm giyen cezaevi firarisi A.S., tarafından yakalandı. A.S. tutuklandı.

Manavgat'ın Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheli davranışlar sergileyen A.S.'nin kimlik kontrolü ve üst aramasını gerçekleştirdi. Kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.S.'nin, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan A.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
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