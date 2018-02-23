8 Suçtan Arananan Şüpheli, Uyuşturucuyla Yakalandı

SAMSUN'da polis tarafından yapılan aramada, 315 gram bonzai ile yakalanan Cihat Yüksel, gözaltına alındı. Şüphelinin 8 suçtan hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı çalışmada, İlkadım ilçesinde Kalkanca Mahallesi'nde Cihat Yüksel'i takibe aldı. Ekiplerce durdurulan Yüksel'in üst aramasında 50 gram, evinde ise 265 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelinin 'silahla tehdit, basit yaralama ve 2 ayrı uyuşturucu ticareti' suçlarının bulunduğu toplam 8 suçtan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandığı öğrenildi.

- Samsun