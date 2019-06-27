8 suçtan aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güneykent Mahallesinde durumundan şüphelendiği M.Ö'yü durdurdu.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

İşlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA