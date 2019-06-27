8 suçtan aranan zanlı yakalandı

8 suçtan aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.

8 suçtan aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 8 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güneykent Mahallesinde durumundan şüphelendiği M.Ö'yü durdurdu.
Yapılan sorgulamada şüphelinin 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.
İşlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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