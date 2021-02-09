8 Şubat Survivor ödülü kim kazandı? Erkeklerde sembol oyununu kim kazandı? Kadınlarda sembol oyununu kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu 8 Şubat Pazartesi akşamı rekabet dolu anlara sahne oldu. 8 Şubat Survivor ödülü kim kazandı? Erkeklerde sembol oyununu kim kazandı? Kadınlarda sembol oyununu kim kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 8 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım hem kolye hem de havuçlu kek için yarıştı. 8 Şubat Survivor ödülü kim kazandı? Erkeklerde sembol oyununu kim kazandı? Kadınlarda sembol oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu sonrasında ise sembol oyunu oynandı Bugün oynanan oyunda ödül ise havuçlu kek oldu.

ERKEKLERDE SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

8 Şubat tarihinde oynanan performans oyunu sona erdi!. Oyun bittiği zaman kazanan takımı buradan takip edebilirsiniz. Bu haftanın performans oyununda erkek ve kadın yarışmacılar ayrı ayrı mücadele veriyor. Erkeklerde de sembol oyunu Gönüllüler takımına gitti! Erkeklerde ise Steven sembolün sahibi oldu.

KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlarda, Gönüllüler takımından Aleyna bu hafta 2. sembolünü aldı.