8 Şubat Pazartesi hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava bulutlu mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 8 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 21°C Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 15°C Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 17°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 22°C Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 7°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKARİ °C, 4°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı ( Lodos ) kuvvetli, bölgenin doğusunda fırtına (50-70 km/sa), batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli(40-60 km/sa) ve yer yer fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine doğru batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) hızında esecek.