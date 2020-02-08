8 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi
BURHAN FELEK ATLETİZM STADI15.00 Yenilenme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
BURHAN FELEK ATLETİZM STADI
15.00 Yenilenme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.SÜPER LİG14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
FENERBAHÇE10.30 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
TFF 1. LİG14.00 Giresunspor - İstanbulspor (Giresun Atatürk)16.30 Eskişehirspor - Altınordu (Eskişehir Yeni)19.00 Adana Demirspor - Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 22'nci hafta maçları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)15.15 Teksüt Bandırma - Beşiktaş Sompo Sigorta (Teksüt Kara Ali Acar)17.30 Türk Telekom - TOFAŞ (Ankara)20.00 Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor (TOFAŞ)
VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Spor Toto - Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)15.00 Arkas Spor - Arhavi Voleybol (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)
AVRUPA'DAN FUTBOL15.30 Everton - Crystal Palace (Cenk Tosun)17.30 Schalke 04 - Paderborn (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)17.30 Werder Bremen - Union Berlin (Ömer Toprak, Nuri Şahin - Yunus Mallı)17.30 Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)18.00 Brentford - Middlesbrough (Halil Dervişoğlu)20.30 Valladolid - Villarreal (Enes Ünal)23.00 Atletico Madrid - Granada (İsmail Köybaşı)
GÖRME ENGELLİLER SATRANÇ
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erecek.