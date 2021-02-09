8 Şubat 2021 Haberleri
09.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:19
8 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
- Koronavirüs nedeniyle Molde-Hoffenheim maçı İspanya'da oynanacak
- Cani koca, ihanetle suçladığı 53 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı
- Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında çırılçıplak dolaştı
- 4 yıl önce korkunç bir şekilde öldürülen şahsın katil zanlısı, kuzeni çıktı
- Çinli futbol kulübü, ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden çıkarıldı
- İstanbul'da 1 kişinin yaralandığı fırtınada çatının uçma anı kamerada
- Kış ortasında denize giren Sevcan Yaşar'dan bikinili poz
- Çukur dizisinin final tarihi belli oldu
- Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isteyen vatandaş yine dolandırıldı
- Al Ahly'yi 2-0 yenen Bayern Münih, Dünya Kupası'nda finale çıktı
- Sosyal medya fenomeni, lüks aracını perte çıkardı
- Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici
- Kariyerini yoga eğitmeni olarak sürdüren Zeynep Tokuş, esnekliğiyle büyük beğeni topladı
- Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifinde bulundu
- Yasak aşk üçgeninin ortasında kalan Rus dansçı, kiralık katil tarafından öldürüldü
- Kısıtlamada polisle karşılaşan şahıs, 'örümcek adam' gibi kaçmaya çalıştı
- Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu
- Mansur Yavaş, Rektör Melih Bulu'ya mektup yazmasının gerekçesini anlattı: Olaylar Ankara'ya sıçradı
- DSÖ: Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum
- CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- F.Bahçe'den VAR ile ilgili zehir zemberek açıklama: Manipülasyonlar meşrulaştırılıyor
- İstanbul'u fırtına vurdu! Birçok bölgede evlerin çatıları uçtu
- Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı
- Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
- ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
- Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi
- Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk fakültesi ve iletişim fakültesi kuruldu
- Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek
- CNN Türk'ün simge ismi Bünyamin Sürmeli kanalla yollarını ayırdı
- Chelsea, Bayern Münih'li Boateng ile anlaşma sağladı
- Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
- Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi
- Ronaldo, nöroblastoma teşhisi konan 7 yaşındaki Tomas'a yardım elini uzattı
- Galatasaraylı Ömer Kükner'den Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi: Bu çok ayıp
- Eski ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil yargılaması yarın başlıyor
- Boş arazide yakılan ateş, 30'a yakın aracı kül etti
- Gaziantep FK, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti
- Partileşme çalışması süren 'Memleket Hareketi' yaza kadar 60 ilde örgütlenecek