Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez uygulandı. Futbola yeni getirilen 8 saniye kuralı, ilk kez bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Peki,8 saniye kuralı nedir? Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutunca ne oluyor?

8 SANİYE KURALI NEDİR?

IFAB'ın kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde köşe vuruşu ile cezalandırıldığı "8 saniye kuralı", ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Mamelodi file bekçisi Williams, maçta topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca mücadelenin hakemi Ulsan lehine korner atışı kararı verdi.

Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi. Maç sonrası Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" dedi.