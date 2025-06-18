8 saniye kuralı nedir? Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutunca ne oluyor?

8 saniye kuralı nedir? Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutunca ne oluyor?
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı duyurdu. Buna göre artık bir kaleci, topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Peki, 8 saniye kuralı nedir? Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutunca ne oluyor?

Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez uygulandı. Futbola yeni getirilen 8 saniye kuralı, ilk kez bu gece FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Peki,8 saniye kuralı nedir? Kaleci topu 8 saniyeden fazla tutunca ne oluyor?

8 SANİYE KURALI NEDİR?

IFAB'ın kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde köşe vuruşu ile cezalandırıldığı "8 saniye kuralı", ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan-Mamelodi maçında uygulandı. Mamelodi file bekçisi Williams, maçta topu elinde 8 saniyeden fazla tutunca mücadelenin hakemi Ulsan lehine korner atışı kararı verdi.

Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca rakip takım lehine korner verildi. Maç sonrası Mamelodi kalecisi Ronwen Williams yaptığı açıklamada, "Kuralı tam anlayamadım... Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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