8 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

8 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu

8 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu Mersin'de yeraltı yağmur suyu tahliye kanalına düşen 2 aylık yavru kedi 8 saat süren operasyon ile sağ olarak kurtarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde bir mağazanın yanından geçen yeraltı yağmur suyu tahliye kanalına düşen 2 aylık yavru kedi,...

15.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:57

8 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu

Mersin'de yeraltı yağmur suyu tahliye kanalına düşen 2 aylık yavru kedi 8 saat süren operasyon ile sağ olarak kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir mağazanın yanından geçen yeraltı yağmur suyu tahliye kanalına düşen 2 aylık yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren operasyonu ile kurtarıldı. Kanal içindeki balçığa saplanan yavru kedi, kepçe yardımıyla kazılan çukurdan yapılan müdahale ile kurtarıldı. Bir hayvansever tarafından sahiplenilen minik kediye 'Hayat' ismi verildi.

İtfaiye ekipleri kedi yavrusunun olduğu yeri belirlemek üzere cep telefonundan yavru kedi sesi dinletti. Kurtarma operasyonunu mağaza müşterileri de takip ederek endişeli bekleyişe ve ardından yaşanan heyecana ortak oldu. Kanal içindeki balçık tazyikli su ile temizlendi. 8 saatlik uzun uğraş sonucunda yavru kedi alkışlarla kurtarıldı. Aynı zamanda mağaza müşterisi olan bir hayvansever tarafından yavru kediyi havlu ile kurutulup temizlendi. Hayvansever kadın 'Hayat' ismini verdiği kediyi sahiplenip, tedavisi için veterinere götürdü.

Arpaçbahşiş Mahallesindeki mağazanın müdürü Serkan Döndü, yavru kediyi mağaza çalışanlarının yeraltı yağmur suyu kanalından gelen sesler üzerine fark ettiklerini, ardından da Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdemli Grup Amirliğine konuyu haber vererek yavruyu kurtarmalarını istediklerini belirtti.

Döndü, "Bizim için bir can çok önemliydi. Sağ olsun arkadaşlarımızda bize bu konuda çok yardımcı oldu. Bir can kurtarıldı, yeter bizim için. İtfaiyeci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kurtarma operasyonu yaklaşık 8 saat sürdü. 8 saattir bu canı kurtarmaya çalışıyoruz"dedi.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından kazılan noktalar güvenlik şeridi ile çevrildi.

8 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Sokak kedilerini ziyaret etmeden evine gitmeyen trafik polisi yürekleri ısıttı Yaşam
Sokak kedilerini ziyaret etmeden evine gitmeyen trafik polisi yürekleri ısıttı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı Dünya
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor Ekonomi
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
Koronaya inanmayan ve 'Kovid bulaştırma partisi'ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Koronaya inanmayan ve "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Celal Adan Bülent Turan Halife Hafter
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Milli Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: 8 saat süren yavru kedi kurtarma operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 09:58:11. #1.14#
title