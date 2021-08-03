8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Güncel

- 8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı Kocaali sahilinden suya girdi boğulma tehlikesi geçirince Karasu'dan kurtarıldı Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, vatandaşların dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı.

- 8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı

Kocaali sahilinden suya girdi boğulma tehlikesi geçirince Karasu'dan kurtarıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, vatandaşların dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren şahsın Kocaali sahillerinden Karasu sahiline kadar yaklaşık sekiz saat yüzdüğü öğrenildi.

Olay, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Pazartesi günü 15: 30 sıralarında Kocaali sahili kale mevkiinden Karadeniz'de yüzerek açılan Erol T. (45), sıcak havanın etkisiyle yolunu kaybederek 23: 00 sıralarında Karasu Mahallesi mevkiine kadar geldi. Yaklaşık sekiz saat yüzerek Karasu'ya gelen Erol T., yorularak yüzmekte güçlük çektiği için boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, Erol T.'nin imdat çağrılarına kulak vererek durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine cankurtaran ekipleri jet ski ile denize açıldı. Ekiplere, SAGETT 31 Sahil Güvenlik dalış ekipleri de eşlik etti. Dalış ekipleri ve cankurtaranlar tarafından kısa sürede denizden çıkartılan Erol T., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen Erol T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olay ile ilgili incelme başlattı.

Olayı tanık eden Kumsal Tatil Sitesi sakinlerinden Betül Arslanpay, "15-20 dakika önce bir ses geldi. Zaten, sahile doğru yürüyüşe çıkmıştım. Elimde de ışık vardı. O tarafa doğru yürüdük, 'İmdat, imdat' Kurtarın beni' diye bağırıyordu. Sesi de yankılanıyordu. Nereden geldiğini anlayamıyorduk. Sonrasında jet ski geldi. Kısa sürede kurtardılar. Hepsi yarım saat sürmedi yani" sözlerine yer verdi.

8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı
8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı
8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı
8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Balık tutmak için daldığı suyun altında sıkışarak can verdi
Balık tutmak için daldığı suyun altında sıkışarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Murat Kurum Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Yusuf Güney Şeyma Subaşı Diana Spencer
Spor Eda Erdem Mesut Özil Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
8 saat denizde kaldı, gücü tükenince ekipler kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:03:22. #1.14#

title