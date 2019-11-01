01.11.2019 13:08

Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Birligˆince (TU¨REB) du¨zenlenen 8. Tu¨rkiye Ru¨zgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 5-6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi yapılacak kongrede, Tu¨rkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yu¨zde 10'unu karşılayan ru¨zgar sekto¨ru¨, yatırım, teknoloji ve Ar-Ge dahil olmak üzere birçok başlıkta ele alınacak.

Kongre kapsamında, rüzgar sektörünün gelişimine destek sağlayacak yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) açıklanması, rüzgarda yeni stratejik yol haritası ve yan sanayinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklanılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katkılarıyla yapılacak kongrede, farklı oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları ile sekto¨ru¨n sorunları, potansiyeli ve gelecek do¨nem beklentileri masaya yatırılacak.

Kongrede, rüzgar alanındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamaları, kapasite tahsis modelleri, rüzgarda tedarik zinciri, verimlilik, özsermaye ve finansman konuları da tartışılacak.

"YEKDEM fiyatı 5,22 dolar/cent olmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TU¨REB Bas¸kanı Hakan Yıldırım, ru¨zgarın Tu¨rkiye enerji yelpazesindeki payının o¨zellikle son 7 yılda 3 kat bu¨yu¨du¨gˆu¨ne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevcut YEKDEM, Aralık 2020'de sona erecek. Biz ru¨zgarda bu¨yu¨menin devam etmesi ic¸in yeni YEKDEM fiyatının hem su¨rdu¨ru¨lebilir hem de finanse edilebilir bir c¸ıpa fiyat getirmesi gerektigˆini du¨s¸u¨nu¨yoruz. Birc¸ok etkeni go¨zeterek yaptıgˆımız c¸alıs¸malar bu fiyatın kilovatsaat bas¸ına 5,22 dolar/cent olarak belirlenmesi gerekliligˆini ortaya koyuyor. I·lk olarak yeni mekanizmanın ac¸ıklanmasıyla sekto¨r gu¨ven ve umut tazeler. 2016 yılında kaydettigˆi 1500 megavatlık kurulu gu¨c¸ artıs¸ının bile u¨zerine c¸ıkabilir. Bu sebeplerle kongrenin o¨nceki yıllara go¨re etkisi c¸ok o¨nemli."

Bu arada, TU¨REB'in, I·zmir'de yanan orman alanlarının yeniden canlandırılmasına katkı sagˆlamak amacıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi paydaşları için özel bir kampanya başlattığı duyuruldu. Birlik tarafından, kongreye destek veren her paydas¸ adına "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında 100 fidan bagˆıs¸lanacak.

Kaynak: AA