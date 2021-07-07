8. Proje Takımı Kuruldu

İnegöl Belediyesi, proje takımlarına bir yenisini daha ekledi. 7 ayrı takımla farklı alanlarda bilimsel çalışmalar üreten İnegöl Belediyesi, 8'inci takımı ortaokul öğrencileri ağırlıklı olarak kurdu.

İnegöl Belediyesi, proje takımlarına bir yenisini daha ekledi. 7 ayrı takımla farklı alanlarda bilimsel çalışmalar üreten İnegöl Belediyesi, 8'inci takımı ortaokul öğrencileri ağırlıklı olarak kurdu. Sosyal sorumluluk alanlarında çalışma yapacak Baykoca Arı Proje Takımı, bugün düzenlenen lansmanda Belediye Başkanı Alper Taban tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

İnegöl Belediyesi'nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarda görev alacak gönüllü gençlerden oluşturduğu proje takımlarına bir yenisi daha eklendi. 7 proje takımının farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğü İnegöl Belediyesi'nde, 8'inci proje takımına Baykoca Arı Proje Takımı ismi verildi. Sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yapacak proje takımı, ortaokul ağırlıklı öğrencilerden oluşuyor.

Baykoca Arı Proje Takımı için bugün İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) lansman düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın katıldığı tanıtımda, ekip üyeleriyle tanışıp sohbet eden Başkan Taban "Bugün Doğa Sporları Merkezimizde yeni bir duyuruyu, yeni bir heyecanı paylaşmak için bir aradayız. Biliyorsunuz proje takımları oluşturduk. Bugün de 8. Proje ekibimizi tanıtmak için toplandık. İnegöl Belediyesi olarak sadece altyapı, üstyapı ya da sosyal donatı alanları oluşturmak değil, insana değer vererek, insana yatırım yaparak daha güzelliklerin ortaya çıkması çabamızı gayret ve azimle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi üniversite gençlerimizle, hakeza lise düzeyindeki gençlerimizle bir dizi etkinlik ve projeler ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Bugün de ortaokul ağırlıklı ve liseye yeni geçen arkadaşlarımızdan oluşan bir proje takımı için bir araya geldik" dedi.

BİLİME İNANCIMIZ TAM

"Bilime inancımız tam" sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban şöyle devam etti: "Yüce yaratan oku emriyle bizlere talimat veriyor. Buradan biz şunu anlıyoruz; insan dediğimiz varlık gelişen bir varlık. Eğitilerek, donatılarak çok güzel faydalar elde edilebilir. Dolayısıyla buraya bilimi de, fenni de, teknolojiyi de katarak öğrencilerimizle güzel işler ortaya koymak istiyoruz."

12 GÖNÜLLÜ EKİP ÜYESİ SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA ÇALIŞACAK

"Oluşturduğumuz Baykoca ekiplerini ben hatırlatmak istiyorum. Burada bir Baykoca Elektrikli Gezi Aracı çalışması yapan bir proje ekibimiz var. Yine Baykoca Feza Kadı Drone Takımımız var. Bu da kaçak yapıyla mücadele edebilmek adına teknoloji ve insansız hava araçlarının kullanımı noktasında istifade edeceğimiz bir proje. Baykoca İstikbal Roket Takımımız var. Bunlar yine lise kategorisinde yer alan takımlarımız. Bayoca Andromeda proje takımımız var. Sağlıkta yapay zekayla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Beşinci takımımız Baykoca Satürn Takımı. Teknofest'e de katılacaklar ve üniversite düzeyinde roket kategorisinde çalışmalar yapıyorlar. Baykoca ZİHA yani zirai insansız hava aracı… İHA ve SİHA'dan sonra bu da tarım alanında kullanılacak insansız hava aracını çalışan ekibimiz. 7'nci ekibimiz de Smur teknofest model uydu ile alakalı model uydu ile alakalı çalışmalar yapıyor. Bugün tanıtmak için toplandığımız 8'nci takımımız da Baykoca Arı Proje Takımımız. 12 gönüllü evladımızdan oluşuyor bu takımımız."

CESARETLERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM

"Ekibimiz; Alperen Yavuz, Efsa Sorguç, Ela Sönmez, Kağan Altuntaş, Kerem Moralıoğlu, Muhammed Enes Demirtaş, Selin Yağmur Yıldırım, Yağız Doğruyol, Zehra Gürbüz, Selman Şahin, Defne Gülmez ve Abdulmecit Yorulmaz olmak üzere Ortaokul ağırlıklı ve henüz Liseye başlamış arkadaşlarımızdan oluşuyor. İnşallah onlarla da çok güzel sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ben her birine yürekten teşekkür ediyorum. Cesaretlerinden dolayı da tebrik ediyorum. Çalışmamızın ve takımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Bültenler