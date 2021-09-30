8. Perakende Teknolojileri Konferansı ekim ayında başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8. Perakende Teknolojileri Konferansı ekim ayında başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
8. Perakende Teknolojileri Konferansı ekim ayında başlıyor

Zincir Mağazalar Derneği, ekim ayında başlayacak "Perakende Teknolojileri Konferansı" öncesi düzenlediği basın toplantısında konferansa ilişkin bilgiler verdi.

Zincir Mağazalar Derneği, ekim ayında başlayacak "Perakende Teknolojileri Konferansı" öncesi düzenlediği basın toplantısında konferansa ilişkin bilgiler verdi.

Zincir Mağazalar Derneği, ekim ayında başlayacak 8'inci Perakende Teknolojileri Konferansı'ndan önce basın toplantısı düzenledi. Taksim'deki bir otelde düzenlenen basın toplantısına derneğin yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda yeni dönemde yapılan çalışmalar ve gündeme dair görüşler paylaşıldı. Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, 10 hafta sürecek olan konferanstan söz ederek, "Teknoloji hayatımızın odağına oturmuş durumda ve perakende de bu değişikliğe revize olma ihtiyacı hissetmeye başladı. Dijitalleşme hayatımızı sonuna kadar girmeye başladı. Teknolojik dönüşüm artık ajandalarımızın en önemli gündem maddesi haline geldi. Bütün bunları konuştuğumuz, tasarladığımız ve şirketleri bu dijital dönüşüm süreçlerine altlık teşkil edici bir webinar dizisi düzenleyeceğimiz bir konferans olacak ve bu konferans, şirketlerin dijital dönüşümlerini nasıl gerçekleştirmesi gerektiği gibi konuları ele alacağımız bir sektörel konferans olacak. Çalışanlarımızın çoğunluğu 30 yaşın altında, böylece genç işsizliğe son veriyoruz. Tabii ki özel tercihimiz ya da çalışanın özel tercihi olması dışında aslında doğal olarak gelişmiş bir şey. Özellikle perakendenin o dinamizmi, hafta sonu çalışabilmesi gibi özellikleri gençlere daha uygun geliyor. Gençler o tempoya, o çalışma dinamizmine daha uygun oldukları için perakende sektörünü tercih ediyorlar" dedi. - İSTANBUL

8. Perakende Teknolojileri Konferansı ekim ayında başlıyor

8. Perakende Teknolojileri Konferansı ekim ayında başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Özge Özder Gülşen Tarkan Esra Erol
Spor Stefan Kuntz Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 8. Perakende Teknolojileri Konferansı ekim ayında başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:26:30. #1.11#