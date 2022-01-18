8 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi (2)NOT: Kaynağından yapılan düzeltme ile toplantıya 8 parti temsilcisinin katıldığı belirtildi.

8 parti temsilcisi 3'üncü ittifak için bir araya geldi (2)

NOT: Kaynağından yapılan düzeltme ile toplantıya 8 parti temsilcisinin katıldığı belirtildi. Bu bilgi doğrultusunda başlık değiştirildi.

TOPLANTI SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Toplantıya katılan EMEP, EHP, Halkevleri, HDP, SMF, TİP, TÖP ve TKP temsilcilerinin imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı. Demokratik değişim ve dönüşümün önünün açılabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu nedenle Türkiye'nin demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerinin geniş bir mücadele ortaklığı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, HDP'nin yapmış olduğu çağrıyla 18 Ocak 2022 tarihinde aşağıda imzası bulunan siyasal yapılar olarak bir araya geldik. Bu toplantıda aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ortak mücadeleyi sürdürmeyi, bu mücadele zeminlerini çoğaltmayı ve güçlendirmeyi, ortak mücadele konularını belirlemek, bunları hayata geçirmeye yönelik içerik, yöntem ve takvimi oluşturmak için düzenli görüşmelere devam etmeyi, mevcut katılımla kendini sınırlamayan, ortak mücadelenin Türkiye'nin bütün demokratik, sol, sosyalist ve devrimci güçlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini hedeflemeyi karar altına aldık" denildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,