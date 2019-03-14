8 Parçaya Bölünen Emlak Zengininin Oğlu: Tek Tesellimiz; Bir Mezar Taşı Olacak

ANTALYA'da yaşayan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olan 82 yaşındaki Asım Bayram'dan hber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak'ta polisi arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, emlak zengini Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini ve üzerinde 600 bin TL olduğunu tespit etti. Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğü belirlenince söz konusu alanda 25 Şubat günü arama yapıldı. Ancak sonuç alınamadı.

DERİN DONDURUCUDA ŞOKLANMIŞ

Polis ekipleri, 11 Mart'ta da Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Çevrede kadavra ve dedektör köpeklerle Bayram'ın izi sürüldü. Havadan İHA'ların destek verdiği aramada Asım Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Bayram'ın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI 5 KİŞİ YAKALANDI

Antalya polisi önceki gün yaptıkları operasyonla cinayet zanlısı olarak Bayram'ın birlikte yaşadığı Ferluga K. ile M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K'yı gözaltına aldı. Asım Bayram'ın zanlılar tarafından parçalanan 07 GN 817 otomobiline ait bazı parçalar da satıldıkları kişilerde ele geçirildi. Sorguları süren zanlılar yarın adliyeye sevk edilecek.

EN ZOR GÖREV

Asım Bayram'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün oğlu Mevlüt Bayram tarafından teslim alındı. Bayram, "Bir babaya karşı en zor görevimizi yerine getiriyoruz. Çok üzüldük. Tek tesellimiz bir mezar taşının olacak olması" dedi.

Bayram'ın cenazesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur Beldesi'nde yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.