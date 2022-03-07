8 öğrenciye 'işkence ve istismar'dan yargılanan öğretmen çift: İftira attılar

KONYA (DHA) - KONYA'da 2 yıl boyunca 1'i erkek, 8 öğrenciye aralıklarla işkence ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmaya başlayan sınıf öğretmeni Gülşen E. (40) ve aynı okulda görev yapan eşi Ahmet E. (40), kendilerine Ş.D. adlı öğretmenin iftira attıklarını öne sürdü. Gülşen E. (40), mahkemedeki ifadesinde, "Ben okuldan ayrılana kadar bir sorun yoktu. Ş.D. bu iftiraları yapmış olabilir. Ayrıca aramızda bir husumet yoktu. Kocamla bizi kıskanıyordu muhtemelen." dedi.

Olay, Cihanbeyli ilçesinde 2018 ile 2020 yılları arasında meydana geldi. İlçedeki bir ilkokulda eğitim gören 1'i erkek, 8 öğrenci, iddiaya göre sınıf öğretmenleri Gülşen E. ile aynı okulda görev yapan eşi Ahmet E.'nin aralıklarla işkencesine ve cinsel istismarına maruz kaldı. Öğretmen çift, pandemi döneminde Karatay ilçesine tayin oldu, farklı okullarda göreve başladı. Tayin sonrası Gülşen E.'nin sınıfına aynı okulda görev yapan Ş.D., adlı kadın öğretmen, girmeye başladı. Öğrencilerin Gülşen E.'yi kastederek 'O bize vururdu, döverdi' sözleri üzerine öğretmen Ş.D., hem sınıftaki kendi kızı ile hem de diğer öğrencilerle görüştü. Öğrenciler, öğretmen çiftin işkence ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü, durum velilere bildirildi. Veliler, öğretmen çift hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma kapsamında şu an yaşları 10 ila 11 arasında değişen çocukların ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturma sonucu, 4 Ekim 2021'de öğretmen çift hakkında iddianame hazırlandı.

Davaya müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, adliye önünde açıklamada bulundu. Özkan, "Biz, çocuklarımızı ciddiye alıyoruz. Bu istismarcı sanıklar için tutuklu yargılama istedik; fakat taleplerimiz reddedildi. Çocuklarımız en güzel döneminde rol model olarak aldığı öğretmenler, çocukları taciz etmişlerdir. Bunlar, bizim aramıza sızmış, vatan hainleridir. Kendilerine öğretmen dahi diyemeyiz. Çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız." dedi.