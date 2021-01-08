8 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 8 Ocak Görümce konseptiyle abiyeler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 8 Ocak Görümce konseptiyle abiyeler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar.
DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM KAZANDI?
Doya Doya Moda bu haftanın birincisi aldığı toplam 93 puanla Ceren oldu. Doya Doya Moda Ceren u hafta ilk kolyesini aldı. 9 haftadır yarışan Ceren, bugün 30 puanla jürilerden tam puan aldı.
DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda eleme adayları Ayşegül ve Gülnaz oldu. 8 Ocak Doya Doya Moda bu hafta elenen isim 1 puan farkla Doya Doya Moda Gülnaz oldu.