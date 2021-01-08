8 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 8 Ocak Görümce konseptiyle abiyeler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...