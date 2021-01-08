8 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

8 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

08.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:03
8 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 8 Ocak Görümce konseptiyle abiyeler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 8 Ocak Görümce konseptiyle abiyeler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda bu haftanın birincisi aldığı toplam 93 puanla Ceren oldu. Doya Doya Moda Ceren u hafta ilk kolyesini aldı. 9 haftadır yarışan Ceren, bugün 30 puanla jürilerden tam puan aldı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda eleme adayları Ayşegül ve Gülnaz oldu. 8 Ocak Doya Doya Moda bu hafta elenen isim 1 puan farkla Doya Doya Moda Gülnaz oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Fikri Sağlar Donald Trump Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Ömer Bayram Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Kaza Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 Ocak Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 18:06:02. #1.14#
title