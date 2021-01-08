8 Ocak Cuma hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava bulutlu mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 8 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

5 OCAK 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 24°C: Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C: Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 22°C: Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C: Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 13°C: Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C: Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C: Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C: Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA °C, 13°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C:Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 2°C:Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C: Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 3°C:Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C: Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C: Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C: Parçalı bulutlu

8 OCAK 2021 PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve Güneybatı(Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

8 OCAK 2021 PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge geneli parçalı, zamanla kıyı kesimler çok bulutlu, öğleden sonra Çanakkale çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2-3 derece artarak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında ise güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) esecek.

8 OCAK 2021 PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. İç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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