8 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

08.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:39

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan Van'da 'yetenek taraması'

'Her Şehirde Atletizm Projesi' kapsamında 300 çocuğa ulaşıldı

Yetenekli bulunan çocuklar kampta eğitime alınacakÇocuklar kampın ardından uygun branşlara yönlendirilecekFederasyon Başkanı Fatih Çintimar: Milli takım altyapısını hazırlama hedefiyle yola çıktık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica: Kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin "Futbolu çok seven bir Cumhurbaşkanı var""Kafamız Menemenspor maçında, Fenerbahçe maçında değil" "Türkiye'nin genç ve ateşli oyuncuları var""Çok zor bir ikinci yarı bekliyorum""3-4 transfer yapmalıyız""Türkiye'nin EURO 2020'de çok büyük şansı olduğuna inanıyorum""Türkiye'deki VAR'ı çözemedim"

MKE Ankaragücü'nün Arjantinli futbolcusu Oscar Scarione: Şu an yüzde yüz hazırım"Basit goller yemememiz gerekiyor""Önemli olan maç içinde çözümler üretmek""Çok anlamlı 2 goldü""Patron eşim""Son 3 ayda, 3 farklı sakatlık yaşadım"

FIFA Kokartı takmaya hak kazanan Arda Kardeşler: VAR, faydalı bir sistem"Özel hayatımızda çok fazla futbol konuşmuyoruz""Genç yaşta bu kokartı taktığım için mutluyum""Sadece gördüğümüzü çalıyoruz""Cüneyt ağabey dünyada bizim için öncü"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Anadolu'dan şampiyon çıkması futbola renk katar"Herhangi bir oyuncumuza gelen bir teklif yok""Erol Hoca görevini layıkıyla yapıyor""Önceki yıllara göre biraz daha rahatız""VAR sistemini iyi kullanmak lazım""Milli takım emin ellerde""Merih ile gurur duyuyorum" İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hedefimiz; olimpiyatlarda kazanılan madalya sayısını artırmak" dedi.**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

FENERBAHÇE11.00 Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürecek.13.45 Tolga Ciğerci, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ11.00 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.17.00 Siyah beyazlılar, Antalya kampının ilk hazırlık maçını Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory FC ile oynayacak.

GALATASARAYSarı kırmızılı takım, çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR14.30 Bordo mavililer, TFF 1'inci lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı oynanacak.

BAŞAKŞEHİR17.30 Turuncu lacivertlilerde devre arası çalışmaları devam edecek.

ALANYASPOR17.00 Alanya ekibi, ikinci devre hazırlıkları kapsamında Tirana ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BASKETBOL7Days EuroCup20.15 Darüşşafaka Tekfen - Dolomiti Energia22.00 Monaco - Galatasaray Doğa SigortaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Türk Telekom - Lietkabelis22.00 Brose Baskets Bamberg - Gaziantep BasketbolFIBA Europe Cup17.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar KarşıyakaFIBA Kadınlar EuroLeague19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Sopron Basket21.30 Reyer Venezia - Çukurova Basketbol KulübüFIBA Kadınlar EuroCup21.00 Polkowice - Botaş

VOLEYBOL2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri15.00 Hırvatistan - TÜRKİYE 18.00 Belçika - Almanya21.30 Bulgaristan - Hollanda

GÜREŞ

11.00 Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Yaşar Doğu için ölümünün 59'uncu yıl dönümünde Cebeci Asri Şehitlik Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenecek.

Kaynak: DHA