8 Ocak 2022 Haberleri
8 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı: Ders mi alıyorsunuz?
- Meksika şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı
- Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
- Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma! Sinirler gerildi
- Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
- Kılıçdaroğlu'ndan 'MEB'e neden gittiniz?' sorusuna yanıt: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
- Brezilya'da kopan devasa kaya parçası turistlerin üzerine düştü: 2 ölü, 34 yaralı
- Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Rıdvan Dilmen sır perdesini araladı
- Nef Stadı'nda enteresan şeyler oluyor! Taraftarın tepkisinden sonra Terim'den hayrete düşüren hareket
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Karaismailoğlu'nun ilginç YHT diyaloğu: Bu kadar ucuz mu?
- Sezon değişti, Galatasaray aynı! Aslan, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
- Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı
- Galatasaray'da Halil depremi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
- Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit
- Talihin böylesi! Ligde Galatasaray formasını ilk kez giydiği maçtan ağlayarak çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
- Ambulansa yol vermeyen belediye personeli 'Geberen gebersin' diye bağırdı! Savunması ise ayrı olay
- Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan yabancı uyruklu sapık tutuklandı
- Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı! 3 gün sürecek
- Kırmızı kartlar, goller ve öfke! Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
- AK Partili Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
- Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
- Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan'daki olaylara ilişkin temkinli konuştu: Karışık bilgiler var, biraz beklememiz lazım
- Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım
- Görenler telefona sarıldı! E-5'te bir vatandaş çırılçıplak koşarken yakalandı
- Kazakistan'dan gelen görüntüler vahim! Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
- Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor'dan inanılmaz geri dönüş
- Nedenlerini madde madde sıraladılar! Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı
- AK Parti seçmenine küfürler savuran İYİ Partili adli kontrolle serbest bırakıldı
- Mısır'da yolcu otobüsü minibüse çarptı: 16 ölü, 18 yaralı
- Ölümle yaşam arasında! Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
- Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti
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Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
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