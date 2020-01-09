8 Ocak 2020 Haberleri
8 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
09.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 00:18
- Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı!
- Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek
- Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
- İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıkladı
- Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı
- Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti
- Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim
- Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi
- Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu
- Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor
- Çukur'a bomba transfer! 'Çivi' karakterini ünlü oyuncu canlandıracak!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek
- Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
- Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı
- Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü
- Roma, milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı
- İran'ın saldırıları sonrası ABD üssünün son halleri görüntülendi
- Bakan Selçuk'tan, Berfin Özek'in yüzüne asit döken sanığa verilen cezaya tepki
- Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu
- Wanda Nara, Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı
- THY ve Pegasus, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu
- ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz
- Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil
- İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti
- +18 film yıldızı Lisa Ann neden emekli olduğunu itiraf etti! Sektörün kirli yüzünü anlattı
- Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı
- TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi
- Pentagon yetkilisi: İran, Irak'taki güçlerimizi bilinçli olarak ıskaladı
- Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi
- Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
- Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!
- ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi
- İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk
- Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı
- Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak
- Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı
- Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler
- Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
- Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa