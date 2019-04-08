8 Nisan Pazartesi Günlük Burç Yorumları (Haftalık Burç Yorumları)

Yeni haftanın ilk gününde, 8 Nisan Pazartesi günü için günlük burç yorumları ne diyor merak ediyorsanız detaylar haberimizde. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularında ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-15 Nisan haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 NİSAN

Günlük burç yorumları haberimizde öncelikle tüm burçlar ile ilgili günlük burç yorumları yer aldığı gibi, haftalık, aylık, yıllık (2019) yorumlar da yer almaktadır. Aşağıda özetini sunduğumuz burç yorumlarının tamamını okumak için "Günlük Burç Yorumları" sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Günlük Koç Burcu Yorumu

Hayatınızda artık daha fazla ertelemek istemediğiniz bir değişim gerçekleştirmek niyetindesiniz. Kendinize güven ve heyecan dolu yaklaşımınızla planınızı hayata geçirebileceksiniz.

Günlük Boğa Burcu Yorumu

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz.

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Şu anda her şey her zamankinden çok daha kolay geliyor, yaptığınız işlerden gerçekten keyif alıyorsunuz. Bunun yaparken arkanızdan karizmatik bir iz de bırakıyorsunuz.

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Bazen işyerinde başarısızlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Cesur olun ve bu aksilikleri kendinizi iyileştirmek için fırsat olarak görün. Eğer bunu başarabilirseniz, bu dönemden eskisinden daha güçlü çıkacaksınız.

Günlük Aslan Burcu Yorumu

İşte başarılısınız - hiç kimse fark etmese veya herhangi bir takdir göstermese bile, başkalarına yardım etmeye ve destek olmaya her an hazır olmanız size fayda sağlayacak. Sevdikleriniz size destek vermek istiyor.

Günlük Başak Burcu Yorumu

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz.

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Azminiz övgüyü hak ediyor, ancak hayatta sadece başarıdan fazlası olduğunu unutmuş görünüyorsunuz. Israrla çabalıyorsunuz ancak hayatta yenilgilerin de olduğunu kabul etmelisiniz.

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz.

Günlük Yay Burcu Yorumu

Böylesi bir berraklık ve sakinlik durumunu nadiren yaşarsınız. İş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla eski anlaşmazlıklarınızı çözmek istiyorsanız, bu durumun size çok faydası olacak.

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz.

Günlük Kova Burcu Yorumu

Bu sıralar karşınıza herkesle son derece iyi anlaştığınızdan, günlük hayatınız epey keyifli bir hal almaya başladı. El üstünde tutulduğunuz bu günlerin tadını çıkarın.

Günlük Balık Burcu Yorumu

Bu dönemi aileniz ve akrabalarınızla bağlarınızı güçlendirmek için kullanın. Akraba ilişkilerinize göstereceğiniz ihtimam, herkes tarafından sevinç ve memnuniyetle karşılanacak.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, burçların yeni haftadaki durumunu yorumladı. 1-7 Nisan haftalık burç yorumlarını aşağıdaki ilgili haberden okuyabilirsiniz.