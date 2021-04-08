8 NİSAN DÜNYA ROMANLAR GÜNÜNDE 12 ÇİFT DÜNYA EVİNE GİRDİ

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde 12 Roman çift, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle dünya evine girdi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde 12 Roman çift, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle dünya evine girdi.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Ümraniye'de oturan 12 Roman çift, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda dünya evine girdi. Törene Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Ak Parti Milletvekilleri katıldı. Çiftlerin nikahını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıyarken, nikah şahitliğini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ak Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Vedat Demiröz ve Hasan Turan yaptı. Belediye Başkanı Yıldırım çiftlerden 3'er tane çocuk istedi. Nikah töreninde kimi çiftler yıllar sonra dünya evine girmenin heyecanını yaşarken kimileri ise nikahına çocuklarıyla geldi.

BÜYÜK BİR MUTLULUK KARDEŞİMLE AYNI ANDA EVLENİYORUM

12 çift arasında aynı anda evlenecek ikiz damatlar da vardı. İkiz damatlardan biri, Büyük bir mutluluk kardeşimle aynı anda evleniyorum. Bu kimseye nasip olmaz, Vali Beye teşekkür ediyorum. dedi. Vali Yerlikaya nikahlanan 12 çifte tam altın hediye etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nikah töreni sonrası, 'Bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Biz de roman kardeşlerimizin bu özel gününde hem onları kutlamak hem de hayırlı bir iş yapmak için Ümraniyemizde Valiliğimizin koordinasyonunda Kaymakamımız, Ümraniye Belediyemiz hep birlikte 12 roman çiftimizin resmi nikah törenini az önce hepinizin şahitliğinde gerçekleştirmiş olduk. Onlara mutluluklar diliyoruz. 2 cihan saadeti diliyoruz. Hayırlı evlatlar temenni ediyoruz. Şehrimizde bütün ilçelerimizde roman kardeşlerimizi eğitim, sağlık, iskan meseleleri başta olmak üzere belediyelerimizde, mahalle muhtarlarımızda yine Valiliğimiz koordinasynunda roman kardeşlerimizin içinde bize yardımcı olan koordinatör kardeşlerimizle beraber orta akılla, istişareyle sevgiyle bu işlerin üstesinden gelmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Roman kardeşlerimizin çocuk ve gençlerinin okullaşma oranlarının şehir ortalamasının da üzerine çıkarmak, en azından o ortalamayı yakalamak noktasında belediye başkanlarımız, tüm okul müdürlerimiz, bizim her zaman yardımcımız olan mahalledeki muhtarlarımızla beraber canla başla çalışacağız. dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı