8. Nesil Intel İşlemcileri Çok Yakında!

Intel'ın sekizinci nesil masaüstü Core işlemcilerinin çıkış tarihi, şirketin kendisi bir açıklama yapmamış olmasına rağmen belli oldu. Geçtiğimiz hafta sızan ve resmi kaynaklardan silinen ekran görüntüsünde Intel'in Core i7-8700K işlemcisinin 5 Ekim'de piyasaya sürüleceğini görmüştük. Ardından geçtiğimiz hafta sonu, Gigabyte'ın premium Aorus markasının Twitter hesabında gizemli bir anakart fotoğrafı paylaşıldı ve üzerinde "10.5.17 supercharged performance." yazıyordu.



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Bu tweet, Gigabyte'ın Z370 Aorus anakartının Intel'in 8'inci nesil Core masaüstü işlemcileriyle piyasaya sürüleceği konusunda ipucu veriyor. Aorus anakartları, Intel X299 ve AMD Threadripper X399 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Bu masaüstü platformlar altı RAM slotuna sahipti, ancak Gigabyte'ın en son paylaştığı fotoğrafta görünen anakartın dört RAM slotu var, bu da onun Z370 olduğunu gösteriyor.







Yeni Z370 anakartlar mutlaka 8'inci nesil Core işlemciler ile birlikte piyasaya sürülmek zorundalar. Yukarıda bulunan görselde de gördüğünüz gibi, yeni işlemci 14nm transistörler kullanıyor olsa da Z370 anakart gerektiriyor. Skylake ve Kaby Lake serisi işlemciler de 14nm transistörlere sahip, ancak bu sefer yeni işlemci serisi Z170 ve Z270'i desteklemeyecek. Şu an kullanımda olan nesil anakartlar 8'inci neslin fazla çekirdek sayısı için tasarlanmamış gibi görünüyor.





















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