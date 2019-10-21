8. Minex Fuarı açılıyor

21.10.2019 11:34

İZFAŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nın (Minex Fuarı) 23 Ekim'de Fuar İzmir'de kapılarını açacağı bildirildi.

İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, fuara, ABD, Almanya, Rusya, İngiltere ve Çin başta olmak üzere, 20'nin üzerinde ülkeden sektör temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Yerli yabancı birçok sektör temsilcisinin katılacağı fuarda, madencilik sektörüne ilişkin birçok yenliğe yer verileceği belirtildi.

Fuarın, 26 Ekim Cumartesi günü sona ereceği kaydedildi.

Kaynak: AA