8 Milyar Dolarlık Mars Operasyonunu Tek Göz Odalı Evden Yönetiyor

Habere girmeden önce hemen bir tablo çizelim size... Düşünün. İnsanlık tam 3.8 milyar dolarlık (yani 28.2 milyar TL'lik) bir Mars operasyonu yürütüyor.

Habere girmeden önce hemen bir tablo çizelim size...

Düşünün. İnsanlık tam 3.8 milyar dolarlık (yani 28.2 milyar TL'lik) bir Mars operasyonu yürütüyor.

Yıllar öncesinden kararlar alınmış, bir rover, ismi de Perseverance, yani Azim, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de iniş yapacak diye...

İsmi de Azim... İnsanoğlunun azmini göstermesi için... Bugüne kadarki en gelişmiş teknik cihazlarla donatılmış Azim, Dünya'dan Mars'a yapılacak ilk insanlı uçuş öncesindeki en büyük operasyon...

Peki operasyonun başında kim var? 55 yaşındaki Sanjeev Gupta...

Gupta, Mars'ta turlar atıp yaşam arayacak Perseverance'ı Dünya'dan yöneten ekibin başındaki isim...

Buraya kadar her şey normal...

Ama buradan sonrası biraz traji-komik!

Çünkü Azim'i Mars'a gönderen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA California'da, onun gönderdiği araç Mars'ta, onu yöneten adam İngiltere'nin başkenti Londra'da.

"Uzay ve internet çağında mesafeler sorun mu?" diye sorabilirsiniz... Sorun o da değil... Gupta, Mars'taki cihazı, Londra'da bir kuaförün üzerinde tuttuğu tek odalı bir evden yönetiyor!

PARASI TEK ODALI EVE YETMİŞ

Nedeni mi? Çünkü parası ona yetiyor!

Hakikaten fıkra gibi... Efenim olay şu: Gupta, Azim'in Dünya'daki joystiğinin başındaki isim. Normalde California'da olması gerekir.

Ancak pandemiden dolayı İngiltere'den Amerika'ya uçamadığı ve Azim'in programının da tıkır tıkır işlemesinden dolayı rahat çalışması gerektiği bir eve ihtiyacı olduğundan...

Gupta bu tek göz oda evi kiralamış.

Azim'e 24 saat göz kulak olunması gerektiğinden ve ailesini rahatsız etmek istemeyen Gupta'dan bir "üs" kurması istenmiş... O da bütçesi dahilinde bu evi bulmuş!

Gerisini Hint asıllı İngiliz bilim adamından dinleyelim:

"Şu anda yüzlerce bilim adamıyla aynı salonda çalışıyor olmam lazımdı. Ama olmadı. Şu an evde 5 kontrol bilgisayarım ve NASA'yla sürekli Zoom görüşmesi yapabileceğim 2 bilgisayarım var."

ün notu: Dünya'dan Mars'a bir sinyal 11 dakikada gidip geliyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye