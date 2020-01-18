8 metrelik kuyuya düşen küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri koştu
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8 metrelik kuyuya düşen küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri koştu

Arnavutköy'de 3 yaşındaki kız çocuğu bir inşaattaki 8 metrelik kuyuya düştü.

18.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:05
8 metrelik kuyuya düşen küçük kızın yardımına itfaiye ekipleri koştu

'de 3 yaşındaki kız çocuğu bir inşaattaki 8 metrelik kuyuya düştü. ekiplerinin çalışmalarıyla kuyudan çıkartılan minik kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Arnavutköy Mavigöl Mahallesi Sultan Caddesi Maşuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Betül B. ağabeyi ile bakkala gitti. Daha sonra eve dönüş yolunu tutan minik kız evinin yakınlarına geldiğinde bir inşaata ait 8 metrelik kuyuya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören ağabey durumu ailesine verdi. Minik kızın yardımına ilk olarak ailesi ve mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen içerisinde su birikintisi olan kuyudan Betül B.'yi çıkaramadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla minik kız kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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