8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı
8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttıMALATYA - Malatya'da 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı
MALATYA - Malatya'da 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay, Hacıhalil Çiftliği Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 8 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden mahalleliler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen kediyi 30 dakikalık çalışma sonucu çıkarttı.
Kaynak: İHA
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