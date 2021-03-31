8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı 3 katlı binanın çatı katında aşağıya düşen işçi ağır yaralandı İşçinin çöken duvarın altından enkazdan çıkarılır gibi kurtarılması kameralara yansıdı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçinin bastığı...

8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı

3 katlı binanın çatı katında aşağıya düşen işçi ağır yaralandı

İşçinin çöken duvarın altından enkazdan çıkarılır gibi kurtarılması kameralara yansıdı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında duvar ören işçinin bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvar ile birlikte yaklaşık 8 metreden aşağı düştü. Ağır yaralanan işçiyi 112 Acil servis ekipleri adeta enkaz altından çıkarır gibi tuğlaların altından çıkarak hastaneye kaldırdı.

Olay, Emirdağ ilçesi İncili mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatı katı duvarını onaran Veli Erol isimli işçi duvar ördüğü esnada zeminde bastığı yer çöktü. Erol, büyük bir gürültü ile çöken zeminle birlikte aşağı düşerken ördüğü duvar ise üzerine yıkıldı. Tuğlaların altında kalan Erol ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Erol hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçinin sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Erol'un 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekiler tarafından adeta enkaz altından çıkarır gibi tuğlaların altından çıkarılması ise olayın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntülere yansıdı.

8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı
8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı
8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı
8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Caner Erkin İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 8 metre yüksekte ördüğü duvarla birlikte yere çakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 18:04:03. #1.16#
title