8 Metre Derinlikteki Temel Kazı Alanında Çalışan İnşaat Ustasının Kafasına Briket Düştü

8 metre derinlikteki temel kazı alanında çalışan inşaat ustasının kafasına briket düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yeri inşatında paletin üstünde dizili bulunan briketler, yaklaşık 8 metre derinlikteki temel kazı alanında çalışma yapan işçinin kafasına düştü. Yaralı işçi, ekiplerin kurtarma çalışması ile çukurdan çıkarılarak, hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesinde bir iş yeri inşaatının temel kazı alanında sıva yaptığı öğrenilen Önder Yılmazer, kafasına düşen briketler nedeniyle yere yığıldı. Duydukları ses üzerine temel kazı alanına giden işçiler, Yılmazer'in kan revan içerisinde kaldığını görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaklaşık 8 metre derinlikteki çukura girerek, işçiyi ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekipleri hem müdahale etti, hem de serinletmeye çalıştı

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, diğer taraftan da aşırı sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşayan yaralıyı serinletmeye çalıştı. Müdahalenin ardından sedyeye konulan işçi, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile temel kazı alanından kurtarılarak, hastaneye götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler ise paletin üstünde dizili bulunan briketlerin devrilmesi sonucu, işçi Önder Yılmaz'ın üstüne düştüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.