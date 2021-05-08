8 Mayıs Cumartesi Kastamonu iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 9 Mayıs Kastamonu sahur vakti ne zaman?

Ramazan ayında oruçlarını tutan ve akşam ezanının okunmasını Kastamonu halkı, 8 Mayıs Cumartesi Kastamonu iftar vakti, ezan vakti ne zaman ve 9 Mayıs Kastamonu sahur vakti ne zaman, sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, 8 Mayıs Cumartesi Kastamonu iftar vakti, ezan vakti ne zaman? 9 Mayıs Kastamonu sahur vakti ne zaman?

Oruçlarını açmak isteyen Kastamonu halkı, iftar vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Sahur vaktinin de merak edenler 9 Mayıs Kastamonu sahur vakti ne zaman, sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 9 Mayıs Kastamonu sahur vakti ne zaman? 8 Mayıs Cumartesi Kastamonu iftar vakti, ezan vakti ne zaman?

8 MAYIS CUMARTESİ KASTAMONU İFTAR VAKTİ, EZAN VAKTİ NE ZAMAN?

Kastamonu iftar vakti: 19.57

9 MAYIS KASTAMONU SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Kastamonu sahur vakti: 03.43

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.82

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 80).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 80) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 99). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 209).

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