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8 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

8 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi
08.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:40

Ryan Donk: Galatasaray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririmFenerbahçe'nin 20 yıllık saltanatına son veren gollerden birini atan Ryan Donk: "Takım halinde kazandık""Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak""Fatih Terim için endişelendim""8...

Ryan Donk: Galatasaray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririm

Fenerbahçe'nin 20 yıllık saltanatına son veren gollerden birini atan Ryan Donk: "Takım halinde kazandık"

"Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak""Fatih Terim için endişelendim""8 finalimiz var""Fenerbahçe galibiyetini unutmayacağım""Saha içinde her zaman mücadele gücü yüksek bir oyuncu oldum""Oyunun kontrolünü daha fazla elimizde tutmayı başardık""Türkçe ile aram çok iyi""Türkçe konuşmak konusunda Muslera'yı geçemedim""Şampiyonluk unvanımızı korumak için biz de tüm gücümüzü kullanacağız""Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim"

Tolga Ciğerci, Bundesliga'ya dönüyorFenerbahçe'nin orta saha oyuncusu yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaştı.

FUTBOLDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYORTakımların antrenmanları devam ediyor.Fenerbahçe'nin antrenmanı havadan görüntülendi

ANADOLU EFES

11.00 Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay, Zoom üzerinden basın mensuplarıyla buluşacak.


Kaynak: DHA

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