8 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

Ryan Donk: Galatasaray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririmFenerbahçe'nin 20 yıllık saltanatına son veren gollerden birini atan Ryan Donk: "Takım halinde kazandık""Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak""Fatih Terim için endişelendim""8...