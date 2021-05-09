8 Mayıs 2021 Haberleri
8 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Ali Koç'un büyük Emre Belözoğlu pişmanlığı: Keşke bu daha önce de olsaydı
- Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı 'Yüzlerce kadına yaptım bunu' ifadeleriyle tepki çekti
- Beşiktaş derbide kaybetti, şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte ligin zirvesindeki son puan durumu ve kalan maçlar
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kadir Gecesi'nde dualar okuyup namaz kıldırdı
- Bir grup genç sokak ortasında kavgaya tutuştu, görüntüleyen kişinin sözleri şaşkınlık yarattı
- Sergen Yalçın'dan çarpıcı hakem eleştirisi: Superman herhalde
- Geceden gündüze! Emre Belözoğlu, ilk yarı bitmeden yaptığı değişiklikle zaferi getirdi
- Son Dakika: İsrail polisinden Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale: 53 yaralı
- Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir
- Çin'in kontrolden çıkan roketi dünyaya yaklaşıyor! Türkmenistan'a düşebilir
- Penaltı kararıyla çılgına dönen Fatih Terim, üstündeki ceketi kulübeye fırlattı
- Radamel Falcao, 4 farklı takımın formasıyla Beşiktaş'a gol attı
- Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum
- TFF 1. Lig'deki şampiyonluk maçları şifresiz olarak yayınlanacak
- Dev derbide 5 dakikada 2 penaltı! İki takım taraftarları sosyal medyada birbirine girdi
- Vahşice öldürülen Özbek gencin, katilini tıraş ederken çektiği videosu ortaya çıktı
- Babel'in şık golü az kalsın ofsayt bayrağına kurban gidiyordu
- Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki: İsrail'i şiddetle kınıyoruz
- Ayasofya Camii, Kadir Gecesi'nde mahya ile buluştu
- Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti
- Fatih Terim'den derbi öncesi itiraf: Ben finallere alışığım da oyuncularım değil
- Galatasaray, Beşiktaş maçının ilk 11'ini Fatih Terim'in efsaneleşmiş konuşmasıyla duyurdu
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 281 kişi vefat etti, 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi
- CHP'li Cihangir İslam: HDP Millet İttifakı içinde yer almalı
- Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil
- Montrö bildirisi imzacılarından emekli amiral Orhun Özdemir yaşamını yitirdi
- 6 yılda tamamlanacak Kanal İstanbul projesinde ilk adım köprülerle atılacak
- Filistinli çocuğun gözaltına alınan babasına son sorusu yürek sızlattı
- Evinde lider Beşiktaş'ı 3-1 geçen Galatasaray, 'Bu yarış daha bitmedi' dedi
- Kanarya'dan zirve yolunda dev adım! Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
- Kurt Cobain'in 6 saç teli açık artırmaya çıkarıldı
- Bundesliga'da Bayern Münih üst üste 9. kez şampiyon oldu
- AK Partili eski vekil, 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Ufuk Akçekaya'yı ifşa etti: Babama 400 bin TL borç taktı
- Pazaryerine maskesiz girmeye çalıştı, 'Bu benim yasal hakkım' diyerek kendisini savundu
- Meteoroloji'den 10 il için zirai don uyarısı
- Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in saldırılarını durdurmak için Müslümanları ayaklanmaya çağırdı
- UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu
- İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum