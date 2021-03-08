- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
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- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu

08.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:34

- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar trafoya resmedilerek unutulmadı.

- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu

BURSA - Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadınlar trafoya resmedilerek unutulmadı.

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde trafoya resmetti. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kadınların hayatın her alanında yeri olduğuna dikkat çekmek için trafo boyadı. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki mücadelesine dikkat çekmek için trafoları sağlık çalışanlarının fedakarlığını anlatan özel bir temayla boyayan UEDAŞ, bu kez Bursa'da Nilüfer'e bağlı Nilüfer Hatun caddesindeki trafoya kadınları resmetti. "Kadının Bir Yeri Var Her Yer" başlığı ile hazırlanan resimde kadınların hayatın her alanında var olduğuna dikkat çekildi.

2017 yılında hayata geçirilen ve sektörde öncü olan Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında bugüne kadar 53 trafo boyandı. Proje kapsamında emniyet kemerinden, kan bağışına ve kadına şiddete kadar birçok konu başlığı trafolara taşındı. Pandemi süreci de başından sonuna kadar trafolara taşındı. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarına dikkat çeken temalarda trafolar boyandı. UEDAŞ önümüzdeki dönemde trafonun sadece içinde değil dışında da hayatı aydınlatmaya devam edecek. Bu yıl Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile işbirliği sağlayan UEDAŞ, vakfın desteklediği kadın üreticiler ve kadın kooperatifleri tarafından üretilen hediyeler ile dar gelirli kadınların güçlenme çabalarına da destek sundu.

- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu
- 8 Mart'ta trafolar kadınlar için konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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